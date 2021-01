Polizei Mettmann

POL-ME: Ladendieb schubst Mitarbeiterin gegen Geländer - Langenfeld - 2101076

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag (19. Januar 2021) hat ein bislang noch unbekannter Mann in einem Supermarkt an der Hauptstraße in Langenfeld Zigaretten entwendet und auf seiner Flucht eine Mitarbeiterin körperlich angegriffen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Das war geschehen:

Gegen 12:45 Uhr betrat der Mann den Supermarkt am südlichen Ende der Hauptstraße, gegenüber des Berliner Platzes gleich neben einer Sparkasse. Der Mann ging zunächst durch den Laden, ehe er im Kassenbereich eine Kundin zur Seite schubste, sich zwei Packungen Zigaretten aus der Auslage griff und damit ohne zu bezahlen aus dem Markt ging.

Die Kassiererin folgte dem Täter und versuchte ihn zur Rede zu stellen. Dieser schubste die Frau jedoch zur Seite, sodass sie gegen ein Geländer stürzte, wobei sie leicht an der Hand verletzt wurde. Kurz darauf wurde die Polizei alarmiert, welche bei einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch keine verdächtige Person antreffen konnte.

Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - kräftige Statur - circa 1,75 Meter groß - mittellange, blonde Haare - wirkte ungepflegt - trug eine dunkle Jacke, eine beige Hose sowie einen hellen Mund-Nasen-Schutz

Derzeit ist noch unklar, ob der Mann noch weitere Gegenstände aus dem Supermarkt entwendet hatte.

Die Polizei fragt:

Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung des Täters passt? Wer hat den Vorfall in dem Supermarkt noch mitbekommen oder weiß, wohin der Täter geflüchtet ist?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

