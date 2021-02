Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Navigationsgeräte und Airbags gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte vier hochwertige Autos in Bad Salzuflen aufgebrochen. Die Täter erbeuteten dabei unter anderem Navigationssysteme und Airbags im Wert von mehreren tausend Euro. Sie gingen BMWs in der Eichendorffstraße und der Scharnhorststraße an. Falls sie verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben oder weitere Hinweise zu den Taten geben können, informieren Sie bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell