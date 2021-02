Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Auto landet auf dem Dach.

Lippe (ots)

Kurz vor ein Uhr nachts am Samstag wurde der Polizei ein verunfalltes Auto gemeldet, das in der Holter Straße auf dem Dach lag. Offenbar war der Fahrer in Richtung Tunnelstraße unterwegs gewesen, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der schwarze Renault Clio mit GT-Kennzeichen kam ins Schleudern und überschlug sich. Zeugen beobachteten einen jungen Mann, der aus dem Wagen kam und zu Fuß fortging. Aufgrund der Zeugenbeschreibung konnte eine Streifenbesatzung den Fahrer im Rahmen der Nahbereichsfahndung ausfindig machen. Der 23-Jährige Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde genommen. Der Mann hat keine gültige Fahrerlaubnis. Der Wagen wurde abgeschleppt, der Sachschaden beträgt rund 12 000 Euro. Weitere Ermittlungen laufen.

Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell