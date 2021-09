Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: 25-Jähriger beleidigt Polizisten nach Ermahnung

Ludwigsburg (ots)

Das Verhalten eines 25-Jährigen gegenüber zwei Polizeibeamten während einer Kontrolle in Schwieberdingen hat eine Strafanzeige wegen Beleidigung zur Folge. Der junge Mann war den Beamten in der Bahnhofstraße aufgefallen, nachdem er seinen Pkw ohne angelegten Sicherheitsgurt führte. Die Polizisten kontrollierten den 25-Jährigen, nachdem dieser seinen Wagen wenige Meter weiter geparkt hatte. Auf diese Kontrolle reagierte der Mann aggressiv, verweigerte trotz mehrfacher Aufforderung die Herausgabe eines Ausweises und wollte immer wieder davongehen. Erst nach Androhung von Zwangsmaßnahmen händigte er ein Ausweisdokument aus. Während der Personalienaufnahme beschwerte sich der 25-Jährige lautstark über die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Beamten dabei. Sein Verhalten war so auffällig, dass ihn sogar eine 48-jährige Zeugin zur Mäßigung aufforderte, da Kinder sein Gebahren gegenüber den Polizeibeamten beobachten konnten.

