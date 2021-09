Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Gas- und Bremspedal verwechselt - Unfall mit drei Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Montag gegen 17:20 Uhr in der Mahdentalstraße in Sindelfingen, nachdem eine 31-jährige VW-Lenkerin statt auf das Bremspedal auf das Gaspedal trat. Ein 68-Jähriger Renault-Fahrer und ein ihm nachfolgender 33-jähriger Opel-Lenker hatten verkehrsbedingt an einer Ampel angehalten, als die 31-Jährige die Pedale verwechselte und mit dem Opel kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel dann auf den VW geschoben. Bei dem Unfall zogen sich der 68-Jährige und seine 56-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro. Ein Rettungswagen kümmerte sich vor Ort um die Verletzten.

