Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht in der Weimerstraße - Polizei sucht Wohnwagen

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag zwischen 05:00 Uhr und 09:50 Uhr in der Weimerstraße in Asperg sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Wohnwagen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hatte einen dort abgestellten Mercedes beschädigt. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 5.000 Euro. Aufgrund der Ermittlungen könnte der Unfallflüchtige einen Wohnwagen der Marke "Hymer" gefahren haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang, unfallflüchtigen Fahrer oder mutmaßlich beteiligten Wohnwagen machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07154 1313 0 beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

