Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: parkender Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag gegen 19:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Vereinsheims in der Sindelfinger Ernst-Barlach-Straße einen geparkten Opel. Ein Zeuge konnte beobachten, wie er beim Rangieren zunächst ein anderes Fahrzeug touchierte, wobei jedoch kein Schaden entstand. Im Anschluss stieß der Unbeknnte gegen den Opel und beschädigte diesen im Bereich der hinteren Stoßstange. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der unbekannte Fahrzeuglenker machte sich dann kurzerhand davon. Eventuell soll es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug um einen blauen oder grauen Peugeot gehandelt haben. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet Zeugen sich zu melden.

