Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Dieb auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 21.50 Uhr alarmierte eine Anwohnerin der Karl-Joos-Straße in Kornwestheim die Polizei, nachdem sie einen Mann beobachtet hatte, der sich verdächtig verhielt. Die Person hielt sich zunächst auf der Ladefläche eines geparkten LKW auf und lud anschließend Gegenstände in einen PKW. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Kornwestheim rückten hierauf in die Karl-Joos-Straße aus. Vor Ort nahmen die Polizisten im weiteren Verlauf einen 64-jährigen Mann vorläufig fest, der dringend verdächtig ist, einen Schlaghammer sowie Zubehör im Gesamtwert von mehreren hundert Euro von der Ladefläche des LKW gestohlen zu haben. Eine metallene Box, die sich auf der Ladefläche befand, war aufgebrochen worden. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen, das durchsucht wurde, entdeckten die Beamten weitere Werkzeuge und Gegenstände, deren Herkunft überprüft wird und die hierzu allesamt beschlagnahmt wurden. Der 64-Jährige wurde zum Polizeirevier Kornwestheim gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell