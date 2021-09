Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Mann zündet Leitpfosten an

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 18:35 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen Mann, der auf der Landesstraße 343 Leitpfosten anzünden würde. Der Mann war zu Fuß von Möttlingen (Landkreis Calw) in Richtung Weil der Stadt unterwegs und begann auf Höhe eines dortigen Schützenhauses Teile seiner Kleidung auszuziehen. Diese wickelte er um zwei Leitpfosten und setzte diese mittels Streichhölzern sowie einem Feuerzeug in Brand. Der 41-Jährige konnte vor Ort von einer eintreffenden Polizeistreife widerstandslos, vorläufig festgenommen werden. Er machte einen äußerst verwirrten Eindruck und wurde daher in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Leitpfosten wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt gelöscht, welche mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort kam. Es entstand ein Sachschaden von Höhe von etwa 250 Euro.

