Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Brand von Müllcontainern

Hörstel (ots)

Am Mittwoch (25.08.) wurde die Polizei gegen 22.30 Uhr über zwei brennende Müllcontainer in Dreierwalde informiert. Als die Beamten am Brandort an der Jahnstraße eintrafen, war die Feuerwehr schon dabei die Container zu löschen, die vor dem dortigen Kindergarten zur Entleerung abgestellt waren. Es handelte sich um eine gelbe Tonne und eine Papiermülltonne. Wie die Tonnen in Brand geraten sind, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen beobachtet oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell