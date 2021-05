Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mädchen bei Unfall verletzt

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag, dem 27.05.2020, gegen 18:00 Uhr ist an der Kreuzung Bebelstraße/Am Förderturm in Oberhausen im Bereich Altstadt-Süd ein Mädchen (12) bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Ein Autofahrer (60) bog von der Straße Am Förderturm rechts auf die Bebelstraße ein. Nach eigenen Angaben fuhr der Mann mit Schrittgeschwindigkeit. Das Mädchen lief über die Mittelinsel aus Richtung des Bero-Zentrums auf die Straße. In der Mitte der Fahrbahn kam es zur Kollision. Das Mädchen stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie nach Erstversorgung zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort verblieb sie zur Beobachtung. Die Unfallspuren wurden gesichert und unterschiedliche Zeugenaussagen aufgenommen.

