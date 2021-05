Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar - Ein Einbruch in der letzten Woche

Oberhausen (ots)

In der letzten Woche vom 21.05.2021 bis 27.05.2021 ist in Oberhausen aktuell ein Wohnungseinbruch angezeigt worden. Am 21.05.2021 in der Zeit von 06:00 bis 15:00 Uhr sind Unbekannte auf der Greenstraße in Oberhausen Osterfeld in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses gelangt. In der dritten Etage brachen sie eine Tür auf, durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld.

