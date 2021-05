Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aggressive Frau verbringt Rest der Nacht im Gewahrsam

Oberhausen (ots)

Ein Zeuge rief am Sonntag gegen ein Uhr in der Nacht die Polizei zum Flockenfeld, da hier eine Frau schreien und gegen Fahrzeuge treten würde. Tatsächlich trafen die Polizisten eine aggressive 48-jährige Oberhausenerin an. Sie ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen - ganz im Gegenteil: Als die Beamten sie nach ihren Personalien fragten, beleidigte sie diese wüst. Daraufhin fixierten die Beamten sie, um an ihre Ausweisdokumente zu gelangen. Auch in dieser Situation versuchte die Oberhausenerin noch die Beamten zu treten und beleidigte sie weiterhin.

Die ganze Aktion brachte ihr den Rest der Nacht im Gewahrsam, sowie eine Anzeige ein. Die Beamten stellten keine beschädigten Fahrzeuge im Bereich des Fröbelplatzes bis zur Straße Flockenfeld/Dieselstraße fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell