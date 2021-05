Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sturz mit dem Pedelec

Oberhausen (ots)

Am 20.05.2021 gegen 14:30 Uhr ist ein Pedelec-Fahrer (56) im Kreuzungsbereich Essener Straße/Konrad-Adenauer-Alle mit einem Pkw kollidiert. Dabei verletzte sich der Mann leicht.

Der Pedelec-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug die Essener Straße überqueren, um weiter auf dem Radweg der Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Sterkrade zu fahren. Im Kreuzungsbereich nutzte er die beampelte Radquerung. In der der Mitte der Furt kam es zur Kollision mit einem Pkw. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Beide Fahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Zeugen gaben an, der Radfahrer sei bei Rot gefahren. Eine Polizeistreife sicherte die Spuren und nahm eine Unfallanzeige auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell