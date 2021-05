Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflucht - Junge (12) verletzt

Oberhausen (ots)

Eine Mutter hat gemeinsam mit ihrem Sohn Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht erstattet. An der Kreuzung Katzenbruch/Mellinghofer Straße in Oberhausen Dümpten sei der Junge (12) am 25.05.2021 gegen 20:00 Uhr von einem Auto angefahren worden. Die Fahrerin hat sich anschließend vom Unfallort entfernt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen sucht dringend Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Der Junge wollte im Bereich eines Geschäftes die Straße Katzenbruch überqueren. Er gab an, dass ein dunkler Audi zunächst auf der Straße Katzenbruch in Richtung Mellinghofer Straße gefahren sei. Der Wagen habe dann angehalten und er sei auf die Straße gegangen, um diese zu überqueren. Der Pkw fuhr allerdings wieder an und es kam zur Kollision. Der Junge prallte auf die Motorhaube des Fahrzeuges. Die Fahrzeugführerin sah den Jungen kurz an und fuhr dann einfach weiter. Bei der Kollision verletzte sich der Junge. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt und verblieb dort zur Beobachtung. Bei der Fahrerin soll es sich um eine Frau zwischen 20 und 30 Jahren handeln. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell