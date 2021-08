Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand einer Mülltonne

Greven (ots)

Am Donnerstag (26.08.) hat im Bereich der Cheruskerstraße/Sachsenstraße/Grabenstraße eine Mülltonne gebrannt. Die 86-jährige Bewohnerin eines Hauses am Ende der Cheruskerstraße hörte gegen 05.50 Uhr einen lauten Knall. Daraufhin schaute sie nach und sah die brennende Restmülltonne, die hinter einem Holzzaun unmittelbar am Rand des Grundstücks stand. Wie die Mülltonne in Brand geraten ist, ist noch unklar. Neben der Mülltonne ist auch der Holzzaun beschädigt worden. Der Sachschaden liegt bei etwa 550 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegeben Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Cheruskerstraße/Sachsenstraße/Grabenstraße gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell