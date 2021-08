Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfall

Steinfurt (ots)

Am Dienstagmorgen (24.08.) ist eine 40-jährige Emsdettenerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Frau fuhr mit ihrem Roller auf der Joseph-Monier-Straße in Richtung Reckenfeld. An der Kreuzung mit der Robert-Bosch-Straße wollte die Emsdettenerin weiter geradeaus auf der Werner-von-Siemens-Straße fahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision mit einem VW Golf, den ein 36-jähriger Mann aus Telgte fuhr. Der Mann fuhr auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung Reckenfelder Straße. Die 40-jährige Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Telgter blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell