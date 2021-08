Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebstahl von Zweirädern

Altenberge (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (22.08.), 20.00 Uhr und Montag (23.08.), 05.40 Uhr, in die Fabrikationshalle einer Zweiradfirma an der Straße "Zur Steinkuhle" eingestiegen. Die Halle befindet sich in unmittelbarer Nähe der B 54. Die Täter brachen in eine der Außenwände auf noch unbekannte Art und Weise ein Loch und gelangten so in die Halle. Von dort entwendeten die Unbekannten ersten Angaben zufolge etwa 20 hochwertige Fahrräder. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge im 6-stelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

