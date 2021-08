Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (20.08.) hat es im Ortsteil Dickenberg an der Kreuzung Rheiner Straße/Heitkampweg/Hellendoorner Straße einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 56-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein 22-jähriger Mann aus Melle war mit seinem VW Polo auf dem Heitkampweg unterwegs. An der Kreuzung mit der Rheiner Straße wollte der Mann die Kreuzung geradeaus in Richtung Hellendoorner Straße überqueren. In der Kreuzung kollidierte sein Fahrzeug dann mit dem Motorrad eines 56-jährigen Ibbenbüreners, der auf der Rheiner Straße in Fahrtrichtung Ibbenbüren fuhr. Der Ibbenbürener stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Mann aus Melle und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

