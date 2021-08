Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Fahrzeugen

Rheine (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte zwei Fahrzeuge aufgebrochen und elektrische Geräte entwendet. Am Allensteiner Weg haben die Täter zwischen Samstag (21.08.), 14.00 Uhr und Sonntag (22.08.), 11.45 Uhr das Schloss der Ladeklappe eines Transporters aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie drei Bohrhammer der Marke Hilti. An der Felsenstraße waren Unbekannte in der Zeit von Freitag (20.08.), 17.00 Uhr und Sonntag (22.08.), 07.57 Uhr an der Felsenstraße aktiv. Dort öffneten die Täter auf noch unbekannte Weise die Hecktüren eines am Straßenrand geparkten Fahrzeugs. Aus dem Pkw entwendeten sie einen Laubbläser. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

