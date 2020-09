Feuerwehr Essen

FW-E: Betriebsunfall in Umspannanlage, ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Horst, Dahlhauser Straße, 14.09.2020, 09.38 Uhr (ots)

Bei einem Betriebsunfall in einer Umspannanlage der Firma Westnetz ist am Morgen ein 42 Jahre alter Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Ein aus drei Mann bestehender Wartungstrupp war in einem Technikgebäude an der Dahlhauser Straße mit Arbeiten beschäftigt. Dabei hat der Verletzte von einer 10.000 Volt führenden Leitung einen Lichtbogen gezogen und einen Kurzschluss verursacht. Durch den fließenden Strom zog er sich u. a. starke Verbrennungen zu. Seine Kollegen retteten ihn aus dem Gefahrenbereich und brachten ihn ins Freie. Nach Versorgung durch ein Rettungsteam und eine Notärztin kam der Mann mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. In den umliegenden Stadtteilen Steele, Horst, Freisenbruch und Kray kam es zu großflächigen Stromausfällen, Ampelanlagen stiegen aus, Telefon- und Internetverbindungen ruhen auch aktuell noch. Zeitgleich zu dem Ereignis rückte die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung an einem Altenheim in Freisenbruch aus, dort war der Diesel-Notstrom-Generator angesprungen. Die Abgaswolke war zunächst als Brandrauch gedeutet worden. Aktuell sorgt Westnetz durch Umschaltungen dafür, dass die Menschen wieder mit Strom versorgt werden. Die betroffene Anlage an der Dahlhauser Straße geht zunächst nicht ans Netzt. (MF)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

http://www.feuerwehr-essen.com/

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell