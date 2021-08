Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Körperverletzung, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung an der Straße "Alte Spinnerei" sucht die Polizei in Rheine jetzt Zeugen. Ein 31-jähriger Rheinenser wurde am Samstag (14.08.) gegen 05.05 Uhr in Höhe des Parkplatzes der Hausnummer 12 von einem Unbekannten angesprochen. Kurz darauf griff der Mann den 31-Jährigen an, schlug ihm ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Danach flüchtete der Unbekannte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1.90 Meter groß, leicht muskulös und hat kurze blonde Haare. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt. Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem Unbekannten machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

