POL-PDLD: Landau - Nach Randale in Gewahrsamszelle

Die Nacht auf Samstag endete für einen 25-jährigen in der polizeilichen Gewahrsamszelle. Der Mann hatte gegen 01:00 Uhr in der Königstraße randaliert, und unter anderem mit einem Messer ein Fahrzeug beschädigt. Zudem hatte er eine zerbrochene Weinflasche auf einen weiteren Mann geworfen und diesen beleidigt. Der 26-jährige Kontrahent blieb glücklicherweise unverletzt. Nachdem der Täter vor Eintreffen der Polizei zunächst flüchtete, erging kurze Zeit später Mitteilung über eine aggressive Person in der Notaufnahme des Krankenhauses. So ergab sich, dass sich der Flüchtende bei seiner Tat versehentlich selbst in die Hand geschnitten hatte, und nun eine ärztliche Behandlung einforderte. Nachdem dies erfolgte, wurde der Täter zur Verhinderung weitere Ausfälligkeiten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun aufgrund versuchter Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

