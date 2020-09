Polizei Mettmann

POL-ME: Mofafahrer bei Sturz schwerverletzt -Monheim- 2009117

Mettmann (ots)

Am Montagabend (21.09.2020) hat sich in Monheim, Ecolab-Allee ein 16 Jahre alter Mofafahrer aus Monheim bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr der 16-jährige gegen 20.00 Uhr die Ecolab-Alle und wollte auf dem Gehweg halten. Dabei kam der 16-jährige zu Sturz und verletzte sich schwer. Der Mofafahrer musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Mofa entstand geringer Sachschaden.

