Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand in Asia-Imbiss - Fett in Pfanne entzündet - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Mittwochnachmittag (23.09.2020) zu einem Brand in einem Asia-Imbiss in der Sandstraße gekommen. Das Feuer war gegen 15:10 Uhr in der Küche ausgebrochen. Die Brandermittler haben ihre Untersuchungen zur Brandursache vor Ort heute abgeschlossen. Demnach hat sich Fett in einer Pfanne entzündet.

Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

