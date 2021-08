Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

Steinfurt (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.08.) hat es gegen 14.20 Uhr auf dem Schnatweg einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurde eine 63-jährige Ochtruperin schwer verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Schnatweg in Richtung Laurenzstraße. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw fuhr die Frau, ersten Erkenntnissen zufolge, auf den Gehweg. Einige Meter später war die Ochtruperin in Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes einer Firma für Gartengeräte, vom dem ein 62-jähriger Ochtruper mit seinem Pkw in Richtung Schnatweg fahren wollte. Die Pedelec-Fahrerin verriss daraufhin ihr Lenkrad und stürzte, zu einer Kollision kam es nicht. Die Frau verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt.

