POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung

Einbeck (ots)

Am Samstagmorgen gegen 07.30 wurde durch Anwohner lauter Streit in einer Wohnung in der Einbecker Kernstadt gemeldet. Bei Eintreffen der Streife konnte schon im Hauseingang eine 31-jährige Frau mit blutenden Gesichtsverletzungen angetroffen werden. In der Wohnung wurden eine weitere Frau und zwei Männer festgestellt. Die 38-jährige Frau wies ebenfalls eine blutende Gesichtsverletzung auf. Einer der Männer (32 Jahre)hatte eine Kopfplatzwunde. Diese beiden lehnten eine ärztliche Versorgung vehement ab. Die Stimmung war äußerst gereizt und aufgewühlt. Die zwei Männer wurden der Wohnung verwiesen. Offenbar aus Eifersucht waren die beiden Frauen und einer der Männer in Streit geraten. Schließlich fing die ältere Frau an auf die jüngere einzuschlagen, dann griff auch noch der eine Mann ein. Eventuell soll auch ein Werkzeug zum Schlagen eingesetzt worden sein. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung/Gefährlicher Körperverletzung gefertigt. In der Wohnung kam es schon öfters zu polizeilichen Einsätzen. Vor Ort waren ebenfalls zwei Rettungswagen.

Einbeck, gü.

