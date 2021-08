Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gullydeckel aus der Straße ausgehoben

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.08. - 08.08.) heben unbekannte Täter mindestens drei Gullydeckel aus ihrer vorgesehenen Position. Betroffen waren zwei Straßenabläufe in der Hildesheimer Straße und ein Straßenablauf an der St. Georg-Straße zwischen dem Wohnmobilstellplatz und dem Rudolf-Cahn-von-Seelen-Stadion. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Mit Hinweisen zum Täter oder dem Tathergang wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Gandersheim (05382/91920-0). (kl)

