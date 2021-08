Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsversuch in PKW

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck - OT Kreiensen | Ein unbekannter Täter beschädigt in der Zeit zwischen Freitag, dem 06.08. um 19:00 Uhr, und Samstag, dem 07.08. um 11:30 Uhr, die vordere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines höherwertigen PKW in der Straße Hainbergshöhe in Kreiensen. Der angegriffene PKW befindet sich zur Tatzeit auf der Grundstückseinfahrt des Geschädigten. Für den Einbruchsversuch verwendet der unbekannte Täter vermutlich einen spitzen Gegenstand, um die Seitenscheibe des PKW zu zerbrechen. Nach ungefähr drei erfolglosen Schlägen gegen die Scheibe lässt der Täter von dem Fahrzeug ab. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Mit Hinweisen zum Täter oder dem Tathergang wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Gandersheim (05382/91920-0). (kl)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell