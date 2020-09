Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Rollerfahrer nach Unfall schwerverletzt

Hildesheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 21.09.2020, gg. 17.02 Uhr an der Kreuzung Breslauer Str/ Teinkamp/Am Boksberg. Nach derzeitigen Ermittlungen bog eine 64-jährige Sarstedterin in ihrem Fiat von der Straße Am Boksberg nach links in die Breslauer Str. ein. Zeitgleich bog ein 70ig-jähriger Rollerfahrer aus Hildesheim von der Straße Am Teinkamp nach rechts in die Breslauer Str.. Die Autofahrerin übersah den Rollerfahrer beim Abbiegevorgang und touchiert ihn seitlich. Der Rollfahrer kommt hierdurch zu Fall und verliert vermutlich beim Sturz seinen Helm. Mit schweren Kopfverletzungen sowie Brüchen wird er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 700EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell