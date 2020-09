Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrerin nach Unfall verletzt

Hildesheim (ots)

Algermissen - (jb) Am 21.09.20 gegen 16.50 Uhr kam es an der Kreuzung Marktstr./Stadtweg zu einem Unfall zwischen einem 60-jährigen Pkw-Fahrer und einer 55-jährigen Radfahrerin. Der BMW-Fahrer aus Algermissen wollte aus dem Stadtweg in die Markstr. einbiegen. Hierbei übersah er die Fahrradfahrerin aus Algermissen, die die Marktstraße aus Richtung Bahnhof befuhr. Durch die Kollision stürzt die Radfahrerin und verletzt sich leicht. Es entsteht Sachschaden von ca. 500 Euro.

