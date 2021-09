Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Mercedes beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 18.15 Uhr und 20.00 Uhr einen in der Bietigheimer Straße in Kleinsachsenheim geparkten Mercedes. Der Unbekannte stieß gegen das Heck des PKW und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

