Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Auseinandersetzung im Bahnhof Rastatt

Rastatt (ots)

Am Bahnhof in Rastatt kam es gestern Abend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen afghanischen und einem 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen, zog sich der 23-Jährige eine blutige Lippe zu, woraufhin er ärztlich versorgt werden musste. Beim ihm wurde zudem ein Blutalkoholwert von 2,6 Promille festgestellt. Die Ermittlungen zur Streitursache dauern an.

