Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mit Stadtplantrick Geld gestohlen

Duisburg (ots)

Mit dem dreisten Stadtplantrick hat ein Unbekannter am Mittwoch (1. Dezember) gegen 14:15 Uhr Geld von einem Ehepaar (83, 85) gestohlen. Der Mann passte die Senioren auf der Wallstraße ab, nachdem sie von einer Bank Geld abgeholt hatten. Mit einem ausgebreiteten Stadtplan in der Hand fragte der Unbekannte die beiden in schlechtem Deutsch nach dem Weg zum "Hospital". Nachdem die Eheleute ihm die Frage beantwortet hatten, machte sich der 1,85 Meter große, dunkel gekleidete Mann auf den Weg. Später bemerkten die Duisburger, dass ihnen ein Kuvert mit Bargeld aus einer Tasche gestohlen wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die den Fall beobachtet haben und den Verdächtigen beschreiben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell