POL-KR: Fischeln: Schwerer Verkehrsunfall auf der Untergath - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In den frühen Morgenstunden (20.06.2021) kollidierte ein Pkw mit einer Lichtsignalanlage. In Folge dessen verletzte sich der Pkw Fahrer leicht. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krefelder Krankenhaus eingeliefert. Es entstand sowohl erheblicher Sachschaden an der Lichtsignalanlage als auch am Pkw.

Gegen 00:20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Krefelder mit seinem Pkw die Straße Untergath in Fahrtrichtung Kölner Straße. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 26-jährige Krefelderin. In Höhe der Kreuzung Untergath / Bäkerpfad beabsichtigte der Pkw Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. In Folge dessen geriet das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der vor Ort befindlichen Lichtsignalanlage. Beide Fahrzeug Insassen verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Sie wurden durch Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Krefeld erstversorgt und mussten im weiteren Verlauf einem Krefelder Krankenhaus zugeführt werden. Der Fahrer konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen, die Beifahrerin wurde schwerverletzt stationär aufgenommen. Sowohl der Pkw als auch die Lichtsignalanlage wurden stark beschädigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Lichtsignalanlage war nicht mehr funktionstüchtig.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (248)

