Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Auto touchiert Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (17. Juni 2021) fuhr eine 82-jährige Krefelderin gegen 9:05 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Obergath in Richtung Gladbacher Straße. An der Ecke Spinnereistraße wollte sie die Obergath überqueren und dafür den Fußgängerübergang nutzen.

Nachdem die Ampel grün zeigte, fuhr sie los und wurde dabei von einem Pkw am Vorderrad touchiert, der gerade von der Obergath kam und in Richtung Gladbacher Straße unterwegs war. Nach Zeugenaussagen hat der Fahrer eine rote Ampel missachtet. Sie stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt.

Der Pkw-Fahrer flüchtete. Er war mit einem silbernen Audi-Cabriolet mit Krefelder Kennzeichen unterwegs, hat braune Haare und ist etwa 45 Jahre alt. Zudem befand sich eine weitere Person in dem Wagen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (247)

