Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Unfallopfer bestohlen - Unfallverursacherin flüchtig

Krefeld (ots)

Am Dienstag (15. Juni 2021) gegen 15 Uhr ist eine Frau an der Haltestelle Rheinstraße auf dem Ostwall zwischen zwei Bussen hindurch auf die Straße getreten und dort mit einem Radfahrer kollidiert. Der 21-Jährige stürzte und fiel mit dem Kopf gegen einen Pkw, sein Fahrrad fiel gegen einen Bus.

Die Frau lief davon, Passanten stellten das Rad zur Seite, kümmerten sich um das Unfallopfer und riefen den Rettungswagen. Während der Mann vom Notarzt betreut wurde, stellte sich heraus, dass jemand sein Smartphone aus der Halterung von seinem Rad entwendet hatte. In der Hülle war außerdem seine EC-Karte. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nach der am Unfall beteiligten Fußgängerin, die laut Zeugen rund 50 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß war, leicht gebräunte Haut hatte und eine Bluse trug. Hinweise bitte an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (244)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell