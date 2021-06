Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (15. Juni 2021) hebelten Unbekannte die Tür einer in der Hochparterre gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stettiner Straße auf. Zwischen 10:50 Uhr und 12 Uhr durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen, entwendeten Bargeld sowie Schmuck und flüchteten.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (243)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell