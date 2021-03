Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW touchiert Mauer

Reipoltskirchen (ots)

Am Freitag den 12.03.2021 touchierte ein Sattelschlepper gegen 11:50 Uhr eine Begrenzungsmauer in der Karlshofstraße in Reipoltskirchen. Durch den Anstoß ergab sich ein Ausfall der Bremsanlage. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde ein Stein der Mauer hochgeschleudert, der den Federspeicher an der Hinterachse des Aufliegers beschädigte. Mit verminderter Bremswirkung rollte der LKW im Anschluss rückwärts und kam an einer Leitplanke zum Stehen. Es entstand lediglich Sachschaden. Der Lkw wurde mit schwerem Gerät abtransportiert. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell