Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Geparktes Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Dienstag wurde gegen 17:30 Uhr ein beschädigtes Auto in der Keplerstraße gemeldet. Der Mercedes einer 56-Jährigen Frau war am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 3 geparkt und wurde durch einen bislang unbekannten Autofahrer am Heck beschädigt.

Eventuell beobachtete eine weibliche Person, die mit ihrem Kind unterwegs war, den Unfall.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens geben können, werden gebeten sich Beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell