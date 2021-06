Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis: 34-Jähriger Unfallverursacher flüchtet

Fahndung führt zur Festnahme

Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 34-Jährige verständigte am Mittwoch gegen 17:00 Uhr die Polizei, nachdem ihr ein Ford-Fahrer im Kreuzungsbereich Industriestraße/ Im Helmet die Vorfahrt nahm und im Anschluss flüchtete. Die unverletzte 34-Jährige konnte den Beamten das Kennzeichen des Fords mitteilen sowie eine Beschreibung des Fahrers abgeben. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte schließlich zum Aufgreifen des Unfallverursachers. Im benachbarten Sinsheim stellten die Beamten zunächst das gesuchte Fahrzeug fest. Dieses war scheinbar wenige Minuten zuvor in der Nähe des Friedhofs abgestellt worden. Die Polizisten nahmen daraufhin die Spur auf und konnten den gesuchten Unfallverursacher in einer der Querstraße festnehmen. Bei einer anschließenden Personenkontrolle ergaben sich zudem Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Der Unfallverursacher musste die Polizisten auf das Revier begleiten. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte schließlich den Verdacht. Dieser reagierte positiv auf THC (Cannabis) und Amphetamin. Außerdem ergaben weitere Ermittlungen, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nachdem eine Blutprobe genommen wurde und die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er seinen Heimweg zu Fuß antreten. Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch der Sachschaden ist, den der Mann verursacht hat, ist derzeit ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Den 34-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

