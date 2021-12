Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Beim Ausparken Unfall verursacht

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (30. November, gegen 14 Uhr) hat eine 21-Jährige beim Ausparken auf der Düsseldorfer Landstraße einen Unfall verursacht. Sie wollte mit ihrem Renault eine Parkbucht verlassen und sich in den fließenden Verkehr einfädeln. Dabei übersah sie eine 68 Jahre alte Mazda-Fahrerin, die sich von hinten näherte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Renault wurde auf zwei weitere geparkte Autos aufgeschoben. Die Straße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Die Frau aus dem Renault kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell