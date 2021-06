Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Überörtlicher ABC

Gevelsberg (ots)

Die ABC Komponente der Feuerwehr Gevelsberg wurde am Donnerstagabend zur überörtlichen Hilfeleistung nach Herdecke alarmiert. Um 21:20 Uhr kam es in einem Betrieb an der Wetterstraße zu einem Produktaustritt. Die ABC Einheit rückte mit 4 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften in den Bereitstellungsraum am Stadion auf der Bleiche aus. Hier verblieb die Feuerwehr Gevelsberg zusammen mit der Feuerwehr Wetter in Bereitstellung. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die ABC Einheit aus Gevelsberg an die Einsatzstelle heran geführt um die Kräfte aus Herdecke zu unterstützen. Der Einsatz endete um kurz vor 2 Uhr.

