Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Drei Ölspuren und ein Unwettereinsatz.

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag rückte die Hauptwache der Feuerwehr Gevelsberg zu vier Einsätzen aus. Zwischen 15:22 Uhr und 16:25 Uhr wurden am Hundeicken sowie an der Asker Straße zwei Dieselspuren mit Ölbindemittel beseitigt. Zwischen 17:55 und 18:30 Uhr wurden auf dem Radweg an der Ennepe zwei umgestürzte Bäume mit der Motorsäge zerkleinert und vom Weg geräumt. Um 18:40 Uhr rückten zwei Bedienstete mit dem Gerätewagen- Umwelt zum Westbahnhof aus. Dort lief Motorenöl aus einem abgestellten Fahrzeug aus.Das ausgelaufene Öl wurde mit Ölbindemittel abgestreut. Einsatzende war um 19:15 Uhr.

