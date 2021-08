Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Borkener Straße /E-Scooter ohne Kennzeichen

Coesfeld (ots)

Ohne Kennzeichen und somit ohne Versicherungsschutz war ein 21-jähriger Dülmener am Mitwtoch (25.8.) um kurz vor 10 Uhr im Bereich der Borkener Straße unterwegs. Den Dülmener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für E-Scooter ein Versicherungsschutz besteht. Diesen erkannt man an einem am Scooter angebrachten Versicherungskennzeichen. Die Farbe des Kennzeichens ist in diesem Jahr blau.

