Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hülsenweg

Dunkles Auto nach Verkehsunfall flüchtig

Coesfeld (ots)

Ein dunkles Auto mit Beschädigungen im Frontbereich sucht die Polizei in Dülmen. Am Mittwoch (25.8.) um 22.50 Uhr wurden ein Autobesitzer sowie weitere Zeugen durch einen lauten Knall auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Eine Zeugin konnte noch ein dunkles Auto vom Hülsenweg in Richtung Ostlandwehr flüchten sehen. Das beschädigte Auto war ordnungsgemäß am Fahrbahnrad geparkt. Als die Polizisten an der Unfallörtlichkeit eintrafen, war das Auto aufgrund des Aufpralls zur Seite geschoben und wies erhebliche Beschädigungen im hinteren Bereich der Fahreseite auf. Auf der Fahrbahn befanden sich Fahrzeugteile. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell