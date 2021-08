Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, B474, K41

Unfall zwischen Autofahrer und Pedelecfahrerin

Coesfeld (ots)

Am Montag, 24.08.2021, gegen 14.30, befuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen die K41 aus Rosendahl/Osterwick kommend, in Fahrtrichtung Gescher. An der Kreuzung der K41/B474 beabsichtigte er die B474 geradeaus zu überqueren.

Im Kreuzungsbereich übersah er die seinerseits von links kommende vorfahrtberechtigte 63-jährige Pedelecfahrerin.Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall verletzte sich die 63-Jährige aus Coesfeld.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

