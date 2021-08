Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtgebiet/Diebstähle aus Autos

Coesfeld (ots)

Gleich in drei Fällen erstatteten Geschädigte am Montag(23.8.) eine Anzeige wegen Diebstahls bzw. versuchtem Diebstahls bei der Polizei in Lüdinghausen. In einem Fall war bei der Anzeigenerstattung kein Diebesgut bekannt, dass Auto aber offensichtlich durchsucht worden. In zwei weiteren Fällen wurde ein Geldbörse bzw. eine CD-Hülle gestohlen. Die Tatzeit bei den drei Fällen lag jeweils in der Nacht zum Montag. Die Autos standen in den Straßen Ackerrain, Am Feldbrand und der Tüllinghofer Straße. In keinem Fall konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

