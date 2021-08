Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Johannisstraße/Polizei stellt Dieb nach Zeugenhinweis

Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte die Polizei in den frühen Morgenstunden des Montag (23.08.) einen tatverdächtigen Mann festnehmen. Der Zeuge hatte den Mann gegen 2.30 Uhr auf seinem Grundstück bemerkt. Als er ihn angesprochen und mit der Poliziei gedroht hatte, verließ der Unbekannte das Grundstück. Gegen 3.30 Uhr konnte eine Polizeistreife den Mann, nach einem erneuten Hinweis des Zeugens, an der Tankstelle am Rastplatz Am Dorn antreffen. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten neben vermutlichem Diebesgut auch eine Schreckschusswaffe, ein verbotenes Messer und Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten dem polizeibekannten Mann aus Gelsenkirchen zwei Diebstähle aus Autos im Bereich von Bösensell nachgewiesen werden.

Weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

