Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorffeld

Unbekannter schlägt auf Jugendlichen ein

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Lüdinghausen in Zusammenhang mit einer Körperverletzung, die sich in den frühen Morgenstunden am Sonntag (22.8.) ereignet hat. Eine Gruppe von drei Jugendlichen war fußläufig im Bereich des Spielplaztes Dorffeld/Langeland unterwegs. Dort trafen sie auf einem unbekannten Jugendlichen. Dieser sprach die Gruppe an und es kam zum Streit. Der Unbekannte schlug einem Jugendlichen zunächst mit der flachen Hand und später mit der Faust ins Gesicht. Dabei verletzte sich der Jugendliche so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Personenbeschreibung des Unbekannten: ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze blonde Haare, kräftige Statur Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Unbekannten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell